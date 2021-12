Magazin Rheintime

In der heutigen Sendung geht es zum einen um das Thema Ehrenamt und zum anderen um die jugendliche Redaktion Glücksbote. Vier Jugendliche aus Köln-Nippes haben sich zu einer Redaktion zusammengeschlossen und veröffentlichen alle 2 Wochen eine neue Ausgabe ihrer Zeitung – wir haben nachgehört, wie die Nachwuchsjournalisten zu ihrem Hobby gekommen sind. Viele Bereiche unserer Gesellschaft würden ohne ehrenamtliches Engagement ziemlich leiden. Die Melanchthon-Akademie in der Kölner Südstadt hat in einer Veranstaltung die Vielfalt und Möglichkeiten ehrenamtlicher Arbeit dargestellt.