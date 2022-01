Magazin Rheintime

Auch 2022 endet das ehrenamtlicher Engeagement vieler Kölner*innen nicht. Seit November gibt es in der Kartäuserkirche in der Kölner Südstadt eine neue Ausgabestelle der Tafeln. Vor Ort wird die Ausgabe durch ehrenamtliche Helferinnen unterstützt. Max Rohwer berichtet über die Zusammenarbeit von Tafeln, evangelischer und katholischer Gemeinde im Vringsveedel. Eher theologisch als handfest ist unser zweiter Beitrag der Sendung geraten. Viele Helden zahlreicher moderner Geschichten werden als Erlöser und Heilsbringer dargestellt. Beispielsweise Luke Skywalker in Star Wars, der als junger Mensch in der Wüste erleuchtet wurde und dann zum Neugründer der Religion der Jedi wird und gleich die ganze Galaxis vom Bösen erlöst. Oder auch der Hobbitt Frodo Beutlin, der in der Herr-der-Ringe Saga unfreiwillig zum Erlöser seiner Welt wird, nachdem er zahlreichen Versuchungen widerstehen muss. Etwas weniger in den Medien präsent ist dagegen der „Dune-Zyklus“, des Autors Frank Herbert. Das verwundert ein wenig, denn die Buchreihe gilt als die meistverkaufte der Welt und wurde in dutzende Sprachen übersetzt. Die Hauptfigur in dieser Romanreihe erinnert stark an eine Erlöserfigur, die wohl allen Kölnern bekannt sein dürfte, denn heute, am sechsten Januar, feiern Christen auf verschiedene Weise das Epiphaniasfest zu seinen Ehren. Mehr dazu erfahren wir von unserem StudioEck-Reporter Christian Klein.