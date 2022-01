Magazin Rheintime

Homeoffice und Videokonferenzen haben unsere Arbeitswelt enorm verändert. Bei Bürotätigkeiten vorstellbar, aber was ist mit sozialer Arbeit? Um diese Fragen ging es bei einem Fachtag unter dem Motto „Soziale Arbeit digital – mach doch mal“ in Kooperation zwischen dem Diakonischen Werk Köln und Region und der Melanchthon-Akademie - natürlich als digitale Veranstaltung. Martina Schönhals war am Bildschirm dabei und hat die Stimmen einiger Akteur:innen eingefangen. Menschen verbinden und dauerhafte Beziehungen zwischen ihnen zu entwickeln, das ist Ziel und Aufgabe des Kölner Vereins Migrafrica. Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Fluchterfahrung, Orientierung und sogar Unternehmensgründung sind große Themen, die der Kölner Verein Migrafrica innerhalb weniger Jahre mit großem Erfolg umgesetzt hat. Anne Siebertz wollte wissen, wie das funktioniert. Zu guter letzt besuchen wir einen ganz kleinen Park an der Cottbuser Straße auf der Grenze zwischen Mülheim und Höhehnhaus. Unsere Reporterin Christina Löw entdeckte dort auf einem Spaziergang durch ihr Veedel das Zwischenwerk XIb, ein Relikt der preußischen Stadtbefestigung.

Foto: Salman Abdo