Magazin Rheintime

Die Klimakatastrophe beherrscht aktuell neben Corona den gesellschaftlichen Diskurs. Obwohl Wissenschaftler aufklären und mahnen scheint die Menschheit nicht die notwendigen Konsequenzen zu ziehen und unser Planet wird immer unbewohnbarer. „Stoff für eine Tragödie antiken Ausmaßes. Maden und Pilze übeleben den Menschen, weil sie sich von dessen Umweltexessen am Ende gar ernähen können. Wissenschaftliche Erkenntnisse erscheinen als Orakelsprüche der Moderne.“ So steht es in der Ankündigung des Stückes „Anthropos, Tyrann (Ödipus)“, das am 20.Januar im Freien Werkstatttheater, kurz FWT, Premiere feierte. Jutta Hölscher hat mit einem der Leiter des FWT und dem Regisseur gesprochen. (Foto: Jan Niklas Berg)

Der 14. Juli 2021 wird vielen Menschen, die im Hochwasser hier im Rhein-Erft-Kreis ihr Hab und Gut verloren haben, ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Auch nach sieben Monaten sind viele Schäden noch nicht vollständige beseitigt und die lebensbedrohlichen Erfahrungen sind immer noch sehr präsent. In den Tagen nach der Katastrophe wurden viele Millionen Euro gespendet, auch an die Diakonie. Dank dieser Spenden hat die Diakonie in den letzten Monaten mobile Beratungsteams eingerichtet. Sie helfen beim Ausfüllen von Anträgen auf finanzielle Hilfe oder hören einfach nur zu. Im Rhein-Erftkreis und in Köln ist Andrea Schnackertz unterwegs bei den Menschen, die immer noch von den Folgen des Hochwassers betroffen sind. Martina Schönhals stellt die Sozialarbeiterin vor, die in den ersten Wochen als mobile Beraterin bereits einige dramatische Geschichten gehört hat