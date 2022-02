Studio ECK auf Radio Erft

Bereits zum 31. Mal wurde Ende des letzten Jahres der Kinoprogrammpreis der Film- und Medienstiftung NRW verliehen. Damit ehrt die Stiftung nordrhein-westfälische Kinobetreiber, die sich in besonderer Weise um ein vielfältiges Programm deutscher und europäischer Filme sowie einem Angebot für Kinder und Jugendliche verdient gemacht haben. Auch das nostalgische Kino "Berli" im Hürther Stadtteil Berrenrath wurde wieder ausgezeichnet. Jutta Hölscher stellt es vor und hat mit seinem Betreiber gesprochen.

Wer bei uns im Erftkreis zu Hause ist, kennt das typische Bild des Winters: braune Äcker, so weit das Auge reicht, am fernen Horizont eine Baumallee und irgendwo ist immer auch BOA zu sehen. So weit normal. Aber auf 10 Feldern von drei Stommelner Landwirten wird ein besonderes Getreide angebaut, das sonst nur im Hochland der Anden wächst: Kinoa, mit K geschrieben wegen der Nähe zu Köln und in Abgrenzung zur Hochlandsorte. Anne Siebertz hat beim Interview viel Neues gelernt: über das Superfood Kinoa, Anbau und Ernte und auch, welch schmackhafte Speisen man damit zubereiten kann.

Der 14. Juli wird vielen Menschen, die im Hochwasser hier im Rhein-Erft-Kreis ihr Hab und Gut verloren haben, ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Auch nach sieben Monaten sind viele Schäden noch nicht vollständige beseitigt und die lebensbedrohlichen Erfahrungen sind immer noch sehr präsent. In den Tagen nach der Katastrophe wurden viele Millionen Euro gespendet, auch an die Diakonie. Dank dieser Spenden hat die Diakonie in den letzten Monaten mobile Beratungsteams eingerichtet. Sie helfen beim Ausfüllen von Anträgen auf finanzielle Hilfe oder hören einfach nur zu. Im Rhein-Erftkreis und in Köln ist Andrea Schnackertz unterwegs bei den Menschen, die immer noch von den Folgen des Hochwassers betroffen sind. Martina Schönhals stellt die Sozialarbeiterin vor, die in den ersten Wochen als mobile Beraterin bereits einige dramatische Geschichten gehört hat.