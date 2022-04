Et Kapellche, Ukraine-Flüchtlinge in Köln

Seit über einem Monat fliehen Menschen durch den Krieg in der Ukraine aus ihrem Heimatland. Auch in Deutschland kommen viele der Geflüchteten an. Unser Reporter Silvio Cisamolo hat sich umgehört, welche Unterstützung die Menschen im Moment von der Stadt Köln bekommen, und wie auch Einzelpersonen helfen können.

Anne Siebertz berichtet über das Hilfsprogramm der Evangelischen Gemeinde in Pesch für Geflüchtete aus der Ukraine, das von spontanen Spenden bis zum Benefizkonzert reicht.

In Mülheim gab es bis 2014 ein Redemptoristen-Kloster. Auf dem Gelände zwischen Sonderburger Straße und Holsteinstraße hat GAG Köln neue Wohnungen gebaut. Die Mülheimer aus der sogenannten „Graf-Adolf-Siedlung“ wollten jedoch ihr „Kapellchen“ nicht widerstandslos hergeben. Sie starteten eine Unterschriftenaktion und gründeten einen Verein. Schlussendlich wurde die Bausubstanz der Kapelle erhalten und die GAG stellt die Räume dem neu gegründeten Nachbarschafts- und Kulturzentrum „et Kapellche“ zur Verfügung. Jutta Hölscher berichtet.