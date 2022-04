Frauenrechtsorganisation Medica mondiale • Actionbound Haus der Rätsel

Gewalt gegen Frauen ist ein ein weltweites Problem, gerade auch in Kriegen. Seit 30 Jahren setzt sich die in Köln beheimatete Frauenrechts-Organisation Medica mondiale für das Ende sexualisierter Gewalt gegen Frauen ein. Das ist umso wichtiger, weil mit dem Krieg in der Ukraine andere Krisenherde aus dem allgemeinen Blickfeld geraten sind. Hartmut Leyendecker hat mit der Pressereferentin von Medica mondiale gesprochen. "Wie wäre es, wenn wir unsere Forschungsergebnisse auch Menschen außerhalb der Wissenschaft zugänglich machen?", fragte sich das Team des Lehrstuhls für Geschichte der Frühen Neuzeit der Universität zu Köln, das seit mehreren Jahren die Sammlungsbestände des ehemaligen Kölner Jesuitenkollegs untersucht. In Kooperation mit dem Rheinischen Bildarchiv und dem Museumsdienst der Stadt Köln ist nun eine Art digitaler Escape Room entstanden – ein spielerischer Zugang zur jesuitischen Sammlungsgeschichte. Christina Löw hat sich durch das Spiel gerätselt.