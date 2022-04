Kreative Arbeit mit Holz • Stadttteilbüros Hürth • Medica mondiale

Upcycling, das ist das Stichwort, alte Schätzchen zu suchen, die zu schade zum Wegwerfen sind, aber auch zu schäbig wirken. Dann führt der Weg vielleicht in die Samstagswerkstatt von Schreiner und Holzbildhauer Eik Niemann. Anne Siebertz hat kräftig mitgewerkelt und sich den Traum eines Gartentisches erfüllt. In Hürth-Mitte und Efferen gibt es jeweils ein Familienbüro. Die wurden eingerichtet, weil das Jugendamt Zahlen über Familien und ihre Situation in Hürth erhoben hat, und aus den Ergebnissen die Standorte gewählt hat. Jutta Hölscher im Familienbüro und berichtet über Angebote und Programm. Gewalt gegen Frauen ist ein ein weltweites Problem, gerade auch in Kriegen. Seit 30 Jahren setzt sich die in Köln beheimatete Frauenrechts-Organisation Medica mondiale für das Ende sexualisierter Gewalt gegen Frauen ein. Das ist umso wichtiger, weil mit dem Krieg in der Ukraine andere Krisenherde aus dem allgemeinen Blickfeld geraten sind.